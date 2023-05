Conte in cima alla lista di ADL: tra i due rapporto di amicizia di vecchia data

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già riaperto l’agenda, ha cominciato a sondare i possibili sostituiti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già riaperto l’agenda, ha cominciato a sondare i possibili sostituiti. Come scrive il Corriere della Sera, ha ripensato a tecnici che stima come Gasperini, Italiano e soprattutto Antonio Conte con il quale ha un rapporto di amicizia piuttosto datato. Presto per fare pronostici su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli campione d’Italia, del resto c’è sempre da aspettare la decisione ultima che spetta a Spalletti, ancora sotto contratto per un anno.