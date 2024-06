Conte non sarà a Napoli domani: spiegato il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

È conto alla rovescia per l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, visto che da ieri pomeriggio il nuovo tecnico e gli stati generali del club azzurro, guidati da Aurelio De Laurentiis, sono finalmente insieme a Roma. Una due giorni che porterà allo scatto per la foto di rito da pubblicare sui profili social della società, ma che ha facilitato anche il primo summit di mercato e pianificazione della stagione con il nuovo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. La priorità numero uno è ovviamente individuare i profili giusti per rinforzare una rosa che rischia di perdere tanti pezzi pregiati in estate.

Domani a Castel Volturno andranno solo alcuni componenti del suo staff (probabilmente il vice Stellini), evidenzia l'edizione odierna del Mattino. Conte a casa a Torino e attenderà che venga formalizzata la data della presentazione. Vedremo: di sicuro, anche Palazzo Reale ha chiesto il fitto. Impossibile andare nella sala stampa del Maradona, perché lo stadio è impegnato nei concerti. Difficile sbrogliare i nodi: Conte verrà a Napoli solo quando verrà fissata la data della conferenza stampa.