Conte pronto al gran finale: giovedì è arrivata una splendida notizia a Castel Volturno

Stavolta ci sono tutti e per Antonio Conte è una splendida notizia. Il Napoli dunque si prepara al gran finale con la rosa al completo, sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport, ricordando che il tecnico del Napoli ritrova l'intero organico dopo gli ultimi mesi balbettanti vissuti dovendo rinunciare, anche in contemporanea, a pedine preziose la cui assenza è stata resa morbida solo dalla bravura delle alternative.

E' il caso di Gilmour quando mancava Lobotka, come Raspadori per l'assenza di Neres, come Spinazzola quando si è fatto male Olivera. Ora che ci sono tutti "per Conte sarà una gioia poter fare scelte e riflessioni varie solo in base ai propri gusti e non alle necessità, alle assenze, ai vuoti da riempire in un modo o nell'altro". Giovedì, con l'arrivo degli ultimi nazionali, Anguissa e Olivera, il Napoli aveva tutti in campo, insieme, a Castel Volturno. Non accadeva da quasi due mesi, in occasione della vittoria di Bergamo, 3-2 il 18 gennaio. Il Napoli è al completo e può giocarsela sfruttando anche la profondità della rosa.