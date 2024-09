Conte può rivoluzionare l'attacco a Cagliari: due possibili esordi dal 1'

Sul Corriere dello Sport si scrive di Romelu Lukaku e della decisione di Conte di schierarlo dall'inizio alla ripresa del campionato

Il Napoli di Cagliari, ora completo con la fine del mercato a ridosso dell’ultima col Parma, ripartirà proprio dall’attaccante tanto atteso e già decisivo dopo la sua prima mezz’ora d’azzurro. Sul Corriere dello Sport si scrive di Romelu Lukaku e della decisione di Conte di schierarlo dall'inizio alla ripresa del campionato: "Il belga ricomincerà dal gol del pareggio contro la squadra di Pecchia e dall’intensità negli allenamenti individuali e con i compagni di questi giorni. Lukaku sarebbe stato convocato dal ct Tedesco per le gare di Nations League, ma ha scelto di rinunciare alla nazionale per ritrovare al più presto il ritmo partita.

Conte si affiderà a lui domenica prossima, ma i cambi potrebbero essere diversi rispetto alla formazione scesa in campo prima della sosta. Sempre in attacco, ad esempio, scalpita David Neres nel ruolo di Politano. Anche il brasiliano era tornato in campo un giorno prima della ripresa dopo la gara col Parma. Conte ha ancora discreto margine di tempo per decidere. Valutazioni globali, dalla difesa all’attacco, con una rosa profonda e ampie soluzioni".