Conte, quante urla a Marassi: le sue parole nel post-gara non sono di facciata

vedi letture

Antonio Conte si è sgolato nel secondo tempo di Genoa-Napoli guardando il calo di rendimento dei suoi ragazzi. Lo scrive Il Mattino: "Sia chiaro, quello che ha detto non è roba di facciata: perché le sue urla a Marassi le hanno sentite tutti nel dopo partita. Per qualcuno, un’esagerazione. Ma non per chi lo conosce. Si ritrova secondo alla vigilia di Natale, ma neppure nelle sue più rosee previsioni c’era questo piazzamento a fine anno".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).