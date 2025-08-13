Conte stuzzicato da una mossa tattica: sta nascendo un 4-4-1-1

La rosa impone riflessioni e il centrocampo top con De Bruyne alle spalle di Lukaku affascina Conte. Questa è la considerazione di natura tattica presente sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La copertina? Manco a dirlo: l'ha strappata De Bruyne. E non per diritto divino: KDB ha chinato il capo e s'è messo a correre forte sin dal primo giorno a Dimaro; e poi ha continuato a Castel di Sangro, acquisendo gradualmente le nozioni tattiche di Conte e abbinando al suo calcio poetico la filosofia di un sacrificio incessante, tutto pressioni e rotazioni.

Una prima parte da mezzala pura (destra) nel 4-3-3 e poi, con il rientro e la crescita di McTominay, anche un vestito nuovo. Per lui e per la squadra, provando a sfruttare tutti i Fab Four di centrocampo: 4-4-1-1, con Kevin a sostegno di Lukaku e di una mediana completata da destra a sinistra da Politano (o Neres), Anguissa, Lobotka e McT".