Conte, tutti 7,5 e 8 nelle pagelle: "Avete notato qual è stata la prima giocata di Neres?"

Antonio Conte chiude il girone d'andata in vetta alla classifica. Il suo Napoli batte anche la Fiorentina, nonostante le assenze, e si stacca in vetta (ma con una gara in più dell'Atalanta, due dell'Inter). L'allenatore salentino fa incetta di voti positivi, a cominciare dall'8 del Corriere dello Sport: "Prova di forza praticamente senza sbavature del suo Napoli che vince da squadra solida, strutturata e brillante al Franchi". Stesso voto da parte di Tuttosport: "Ha assenze pesanti ma dopo 10 minuti la sua squadra sale in cattedra e ottiene la quarta vittoria consecutiva". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Senza Politano e Kvaratskhelia, alza Spinazzola e gestisce bene il ritmo. La squadra sa sempre cosa fare e dà l’idea di una grande compattezza".

Il Mattino si accoda con un lungo giudizio: "Il suo Napoli continua a volare. Trascinato dalla sua grinta e dalle sue intuizioni. È costretto a fare a meno di Kvara e Politano in un colpo solo e sembra che quasi nessuno se ne accorga. Non rinuncia al solito spartito tattico, rispolvera Spinazzola esterno alto e lo catechizza per buona parte del primo tempo. Non si ferma un attimo in panchina e sembra quasi voler tornare in campo per dettare schemi, passaggi e grinta. Quella tipica del suo carattere. C'è un'istantanea che riflette il gioco di squadra che il tecnico è riuscito ad inculcare al gruppo. La prima azione di Neres è... difensiva ed è molto efficace: è lo specchio del gruppo solido voluto da Conte che si conferma davanti a tutti con 44 punti, la migliore difesa del campionato, il poker di vittorie di fila in trasferta che coincide con il nono risultato utile lontano dal Maradona...".

Infine questa la valutazione di TMW: "Come da previsioni, opta per rimpiazzare Kvara e Politano con l’adattato Spinazzola, mandando un messaggio preciso e con destinatari multipli: per vincere nel modo che conosce lui, c’è bisogno di sacrificio. Quello che il suo Napoli mette dopo un ingresso in partita ritardato di qualche minuto. Quello che permette ai suoi di rintuzzare la reazione della Fiorentina e di dilagare, rilanciando la candidatura per lo Scudetto".

I VOTI DI CONTE

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Il Mattino: 7,5

Tuttonapoli.net: 8