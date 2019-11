"Controfigura di se stesso!", quotidiani contro un irriconoscibile Callejon: "Non è brillante come un tempo..."

José Maria Callejon è stato uno dei peggiori in campo nella sfida contro il Milan e i quotidiani lo sottolineano senza troppi problemi. Tutti uniti in un 5 in pagella meritato, perché lo spagnolo visto a San Siro è lontano parente di quello apprezzato in questi anni. Per La Gazzetta dello Sport ha perso vigore, per il Corriere dello Sport non ha più la brillantezza necessaria per svolgere tutti i ruoli come faceva un tempo. E' la controfigura di se stesso per il Corriere della Sera, che sottolinea anche la chance sotto porta sprecata.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport 5, Corriere dello Sport 5, Corriere della Sera 5, Tuttonapoli.net 5