Convocati Allegri per Dimaro: scelta a sorpresa su Cajuste e Lindstrom. L'elenco

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Il Napoli si prepara al ritiro di Dimaro con un gruppo che unirà nuovi acquisti, rientri dai prestiti e giovani prospetti. Agli ordini dello staff tecnico ci saranno Lorenzo Lucca, Luca Marianucci e Michael Folorunsho, reduci rispettivamente dalle esperienze con Nottingham Forest, Torino e Cagliari. Diversa, invece, la situazione di Alessio Zerbin, che dovrebbe rimanere in sede mentre prosegue la trattativa con il Frosinone per definire il suo futuro. Tra i convocati trovano spazio anche alcuni elementi della Primavera, con particolare attenzione rivolta ai promettenti argentini Barido e Pereyra. Lo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.

Il punto sul mercato e sui convocati per Dimaro

Parallelamente al lavoro sul campo, il club continua a pianificare le prossime operazioni di mercato. La dirigenza sta infatti valutando la possibilità di aggregare al ritiro anche Jesper Lindstrom e Jens Cajuste, due giocatori destinati a lasciare Napoli nel corso dell'estate ma che, in attesa di una sistemazione definitiva, potrebbero comunque prendere parte alla preparazione precampionato. Per Cajuste resta concreto l'interesse del Genoa, che segue da vicino il centrocampista e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Il ritiro in Trentino rappresenterà così anche un'occasione per monitorare la situazione dei calciatori ancora in bilico e definire le strategie in vista della nuova stagione.