Corbo: "ADL è costretto a cedere Osimhen per non pagargli 15 mln lordi"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, scrive così sulle possibili incognite in vista della prossima stagione in casa Napoli individuando due possibili criticità nelle strategie di De Laurentiis.

"Due le incognite: 1) la vendita di Osimhen, ancora del Napoli, costretto a cederlo per evitare un ingaggio troppo oneroso di circa 15 milioni lordi, squilibrato per il resto della squadra. 2) la capacità del presidente e del nuovo direttore sportivo di evitare i gravissimi errori, tra allenatori e due mercati" si legge sul quotidiano.