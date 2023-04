Corbo: "ADL ha sospeso richieste e preventivi per la festa scudetto"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, parla di Milan-Napoli partendo dal pesante ko interno (0-4) degli azzurri al Maradona

"È colto di sorpresa anche Spalletti, dicono che nessuno prepari meglio le partite, ma nella serata del 2 aprile urla solo alla squadra di mantenere la calma, neanche lui però sa rimetterla in moto. lbrahim Diaz schierato sulla destra è irreperibile per Mario Rui, Leao senza gol da undici gare ne trova due, la sinistra è il suo Eldorado, al Napoli che dimentica se stesso perde netto con il 60% di possesso palla, ma lento, impreciso sbandato. Si ricomincia da quella sera, caro Napoli ci sei? Se lo chiedono i milioni di tifosi che conta nel mondo, sei secondo le ultime stime, 83 ma di simpatizzanti secondo De Laurentiis, che finalmente ha sospeso richieste e preventivi per la festa. Se l'è già chiesto invece Spalletti, il comandante richiamato sulla tolda da un ventaccio di buriana, tocca a lui riportare in sicurezza il Napoli