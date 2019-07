Corbo al veleno su Icardi: "Il disoccupato che ignora Napoli dopo essersi promesso alla Juve"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per l’edizione napoletana di Repubblica, parla di Icardi e di Milik: “Arek segna con il Liverpool e poi sparisce, ma è sempre disposto ad aiutare i compagni e non è scosso dalle voci su Icardi. Il molto diverso Icardi, inesorabile ma statico in area, disoccupato che ignora Napoli dopo essersi promesso alla Juventus”.