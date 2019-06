Corbo annuncia il clamoroso addio: "Il dott. De Nicola lascerà il Napoli, si dedicherà ad un centro sperimentale"

Addio in vista tra il Napoli ed il medico sociale Alfonso De Nicola? Questo lo scenario prospettato da Antonio Corbo nell’edizione odierna di Repubblica: “Ferrea è l’intesa tra Davide Ancelotti, Francesco Mauri, il preparatore e l’influente Alessandro Nista responsabile dei portieri. Non ci sarà più il medico Alfonso De Nicola, che si dedicherà con lo scienziato Antonio Giordano ad un centro sperimentale. Sulla condizione atletica e infortuni muscolari non ci sarà più l’equivoco.