Corbo avverte: "Per il 4-3-3 mancano due elementi chiave, serve intervento sul mercato"

La crisi del Napoli richiama il mercato. Questo il pensiero di Antonio Corbo, che nel suo editoriale su Repubblica analizza le eventuali mancanze in organico se dovesse essere confermato il ritorno al 4-3-3: "Attenti: mancano due giocatori chiave del Napoli di Sarri. Ghoulam, ma anche Jorginho. Il Napoli non ha coperto i due ruoli. Si urlava al vento: era opportuno giudicare le condizioni di Ghoulam, come l’esigenza di un mediano centrale. Il declino non è dovuto solo ai giocatori, anche a chi ha formato una squadra incompleta".