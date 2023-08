Corbo avvisa: "Osimhen cambia agenti come felpe ed è avido di soldi, chiedete al primo..."

Così il giornalista di Repubblica Antonio Corbo nel suo editoriale, Il Graffio

"Osimhen sfugge a tutti. Anche al suo agente, che riceve offerte dagli arabi e non dalla Premier, Calenda si agita anche per difendere la procura dalle insidie di altri procuratori, visto che il bomber del campionato li cambia spesso, quasi fossero felpe a colori". Così il giornalista di Repubblica Antonio Corbo nel suo editoriale, Il Graffio. E ancora: "Sul volubile Osimhen, ambizioso in carriera ma avido di soldi come la sua infanzia povera giustifica, bastava informarsi con Tonci Martic, il croato suo primo agente".