Corbo, che stoccata a Sarri: "Col Napoli non era vero amore, è come Higuain"

"I tifosi hanno creduto anche loro che fosse vero amore: Sarri diceva di commuoversi, parlava di Napoli toccando il cuore con la mano destra come i cantanti dei ristoratori a Borgo Marinari". Inizia così l’attacco di Antonio Corbo su Repubblica all’ex tecnico del Napoli, ormai prossimo a sedersi sulla panchina della Juve: “Beata ingenuità. Come Altarini nel 1972 rapito dalla Juve, come Higuain che il 14 maggio del 2015 cantò e pianse con i ragazzi della Curva B, come Hamsik sparito in Cina, come Sarri che non chiudeva l’accordo con De Laurentiis l’anno scorso ma si raccomandava nelle stesse ore all’agente Fali Ramadan di fuggire in Premier.