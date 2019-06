Corbo critico col Napoli: "Dopo 15 anni manca piano industriale e non c'è idea di futuro. Cosa chiede Ancelotti?"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, nel suo Graffio parla così del futuro del Napoli: "Dopo 15 anni il piano industriale manca. Non c’è una idea di futuro. Sarri e Conte cambieranno molto, ed il Napoli? Poteva dare Ancelotti una scossa per recuperare i tifosi perduti. Si può capire il malumore di De Laurentiis. Ha assunto lo scorso anno uno dei migliori allenatori del mondo per vincere o per fondare un gruppo di lavoro pacioso come il Mulino Bianco o pio come Famiglia Cristiana? L’interrogativo incrocia il tema urgente del Napoli: che cosa la società vuol dare ad Ancelotti per spiccare il volo e che cosa Ancelotti chiede per riportare la squadra ad alta quota, i giocatori ad una resa atletica e tattica eccellente, spettacolo e tifosi allo stadio?".