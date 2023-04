Corbo critico: "Elmas falso 9 non ha prodotto un solo attimo di vantaggio"

Sulle colonne dell'edizione locale de 'La Repubblica', il giornalista Antonio Corbo boccia la mossa di Luciano Spalletti

Sulle colonne dell'edizione locale de 'La Repubblica', il giornalista Antonio Corbo boccia la mossa di Luciano Spalletti di schierare Elmas falso nove in Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions vinta 1-0 dai rossoneri. "Non ha prodotto un solo attimo di vantaggio il tentativo di sorprendere Pioli con Elmas - si legge -. Riflettendo poteva essere più utile lo stesso Elmas se avesse cercato un compito più consono alle sue attitudini come spesso gli riesce".