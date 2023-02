Corbo: "Futuro Spalletti sarà unilaterale, per lui subito un premio"

Nel suo editoriale per Repubblica, la storica firma Antonio Corbo, parla del futuro di Luciano Spalletti

Nel suo editoriale per Repubblica, la storica firma Antonio Corbo, parla del futuro di Luciano Spalletti: "Innovativo e coerente ha già avviato il nuovo piano industriale. Il contratto di Spalletti sarà rinnovato in via unilaterale entro il termine del 10 giugno alle condizioni fissate, non c’è penale come per Sarri, ma subito un premio, poi la società intende allungare il rapporto e trattare la clausola per l’anno successivo, al momento Spalletti non ha altro impegno che vincere con il Napoli.