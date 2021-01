Corbo: "Il Covid salva Fabiàn dalla mediana a due, ruolo che lo soffoca e sui cui è inutile insistere"

“Sei gol fanno pensare ad una esplosione d’ira. Niente avviene per caso, l’undicesima non è una vittoria d’impeto. Ma la logica evoluzione di un Napoli che si regala una settimana di rimorsi e giuramenti”. Scrive così Antonio Corbo di Napoli-Fiorentina nel suo editoriale per l'edizione odierna di Repubblica.

Eccone alcuni passaggi salienti: “L’assenza per Covid salva Fabian dalla mediana a due, ruolo che ne soffoca propulsione ed estro, inutile insistere. Petagna, poi. Inutile in avanti se isolato, prezioso quando nell’area piena gioca spalle alla porta, può non essere veloce, ma dà quei retropassaggi che mandano in gol Insigne e Demme”.