Corbo: "Osimhen questa notte non può sbagliarla. Ha già 26 anni, se non ora quando?"

Su Repubblica oggi in edicola il giornalista Antonio Corbo scrive, parlando della gara di questa sera contro il Barcellona: "Osimhen sa che questa partita non può sbagliarla, Barcellona-Napoli sarà vista in diretta o differita da dirigenti e tecnici dei migliori club d’Europa.

Compreso Luis Enrique, l’integralista allenatore spagnolo che rifiutò le offerte dei Napoli per legarsi al Psg fino al 2025. Ormai ventiseienne, incluso e rimasto lì nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro, nominato solo miglior attaccante africano titolo che vale poco o nulla in Europa, lo scudetto italiano nel 2023 e tutti i chiaroscuri di questa infelice stagione del Napoli. Se non a Barcellona questa notte, dove e quando troverà la rampa di lancio per atterrare in un grande club europeo?".