Corbo perplesso su Manna: "Non sposterà ADL dal centro della scena"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla della figura di Giovanni Manna, prossimo ds del Napoli.

"Non farà certo meno di Meluso finito subito nell’anonimato con l’altro ds Antonio Sinicropi. L’arrivo di Manna non sposta dal centro della scena De Laurentiis dopo 19 anni di immensi meriti, per intuizioni e capacità, e dopo il ventesimo della catastrofe. De Laurentiis riparte con Manna. Giusto che dica qualcosa di importante. Far sapere che il Napoli c’è, c’è ancora lui con una nuova esperienza corroborata dagli insuccessi di questo improvviso declino".