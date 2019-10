Corbo: "Se il pessimismo degenera in processi precoci un motivo c'è..."

La serata della grande speranza si consuma nel grigiore di Torino. Scrive così Antonio Corbo nel suo editoriale su Repubblica all'indomani dello 0-0 al Grande Torino: "Finito al quarto posto, il Napoli puntava su Inter-Juve per recuperare il ritardo. Non ha purtroppo valutato se stesso, la confusione in cui si è lentamente cacciato. Il campionato è lungo, mancano 31 partite, 93 punti in teoria, ma se il pessimismo degenera in processi precoci e inopportuni un motivo c’è. I tifosi si accorgono che il Napoli è oppresso da troppi dubbi e rimorsi, non sa come uscire da questa fittissima nebbia che lo avvolge".