Corbo: "Solo Giacomelli poteva chiedere revisione del contatto Llorente-Kjaer, al Var nessuna facoltà"

"Il responsabile Var ha poteri limitati di intervento". Lo ricorda Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, in cui torna sui discussi fatti di Napoli-Atalanta: "Le procedure di revisione scattano solo dopo la decisione dell’arbitro in campo. Corretta o sbagliata, il Var può intervenire ma solo dopo e in caso di »chiaro ed evidente errore».Secondo la Circolare 1 del 2019 però Banti non poteva raccomandarne la visione, perché vige un nuovo criterio. Per gli scontri in area ha illimitata autonomia l’arbitro che, essendo più vicino all’azione, può meglio valutare «l’intensità e la pressione del contatto». C’è un paragrafo nel nuovo testo, titolo: "Infrazione da rigore non sanzionata". È questo il caso che ha avvelenato il finale di gara. Si legge che «l’arbitro può chiedere la revisione con tutte le inquadrature disponibili». Solo l’arbitro può. Per il suo collega Var non c’è alcuna facoltà".