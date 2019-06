Corbo 'sponsorizza' Icardi: "Sarebbe una splendida scommessa con cambio modulo e James alle sue spalle"

Nel suo Graffio per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo definisce Icardi "una splendida scommessa". Ecco quanto scrive il giornalista: "Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. James Rodriguez, Manolas, affiora nelle ultime ore Icardi, in uscita dall'Inter. Possibile fantasticare: Icardi prima punta, James alle sue spalle? Con Insigne o Lozano a sinistra, Callejòn o Fabian Ruiz a destra. Anche il mercato fa pensare ad un nuovo modulo. È l’ora del 4-2-3-1?".