Corbo: "Stadio a Bagnoli è un'utopia, ma ADL è un presidente fortunato"

Sull'edizione odierna di Repubblica, nel suo editoriale, Antonio Corbo affronta la questione sollevata dal presidente del Napoli

Lo stadio a Bagnoli, l'utopia di De Laurentiis. Sull'edizione odierna di Repubblica, nel suo editoriale, Antonio Corbo affronta la questione sollevata dal presidente del Napoli sulla possibilità di costruire in quella zona un nuovo stadio: "Il presidente ha riconquistato la scena. Un giorno dopo l’altro si assicura la prima pagina. Comincia con la minaccia di un ricorso per escludere la Juventus dal Mondiale Fifa 2025 per club, se dovesse precedere il suo. Segue la lite con la Lega per il divieto alle interviste in tv, con multa di 100 mila euro già fissata per accordo violato con Dazn e Sky, ma ancora tutta da trattare e pagare.

La dissonanza con il Comune sulla costruzione di uno stadio a Bagnoli, al confine di Fuorigrotta, ma in zona sismica, da bonificare in tre anni almeno, lontana da Tangenziale e ferrovie urbane. Un’utopia direbbe chi non crede alle visioni di un presidente spesso fortunato. Ultimo, il premio di dieci milioni alla squadra e se si qualificherà al festival mondiale del calcio, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, con un montepremi di 2,5 miliardi di euro per 32 club".