Corbo su Repubblica: "ADL si svegli! La sua costosa dirigenza l'ha lasciato solo"

Le parole di Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio tra Napoli e Genoa nel suo fondo per il quotidiano

TuttoNapoli.net

Le parole di Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio tra Napoli e Genoa nel suo fondo per il quotidiano: "La prima analisi divide le responsabilità tra una squadra demotivata finora sdraiata sugli alibi e una società che non incide, resa debole da un presidente che si sente molto forte, ma lasciato solo da una dirigenza che non compare mai. Un figlio vicepresidente ed un vertice che pesa abbastanza sul bilancio, con amministratore delegato, due direttori sportivi, un capo dello Scouting. Un gruppo di lavoro che ha gestito due mercati non fortunati, se Mazzarri schiera come ieri 9 titolari su 11 dello scorso anno.

[...] Strano pure che nessuno dei tanti dirigenti non si sia mosso. Noleggiare un executive o proteggere il ritorno su un altro volo. Milano Malpensa e Linate, Parma, Bergamo, Roma. Da Istanbul all’Italia ci sono più voli che bus da Mergellina a Posillipo. È ora che anche il criticatissimo presidente dia una sveglia alla squadra e al suo cerchio magico".