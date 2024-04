Corbo su Repubblica: "Calzona il primo a far rivedere un Napoli spallettiano"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha analizzato così sul quotidiano il successo del Napoli sul campo del Monza

TuttoNapoli.net

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha analizzato così sul quotidiano il successo del Napoli sul campo del Monza: "Si possono elencare le ombre, che persistono. Come lasciar fuori Ostigard per il poco reattivo Juan Jesus, come il mancato contributo degli acquisti bocciati da tre allenatori su tre, come l’appannata forma di Kvaratskhelia, ma è innegabile la potenzialità tecnica di questa squadra. Calzona nei limiti del suo tardivo mandato è il primo ad averla finalmente messa con il preparatore Sinatti sui binari tracciati da Spalletti, ancora prima da Sarri. Un capitale tecnico che va valorizzato e superato, piuttosto che cercare innovazione tra interpreti di attacco temerario e difesa bizzarra, ora che anche Pep Guardiola detta il futuro reinventando se stesso. A sette partite dal capolinea, è certa la rifondazione. Se da Ngonge si aspetta qualche segnale nella ricerca della profondità, qualche lampo di Cajuste entrato nel finale propone un riesame.

Il Napoli è ancora Meret, Di Lorenzo benché logoro, Rrahmani, Olivera, Politano, Kvara. Con Simeone e Raspadori, due risorse sprecate. Con gli acquisti sbagliati. E Osimhen, la gigantesca incognita di mercato che determina la rifondazione".