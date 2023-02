Corbo su Repubblica: "Di vanità e allegorie Spalletti aveva fatto un repertorio, ora è cambiato"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua consueta rubrica 'Il Graffio' sull'edizione online del quotidiano si esprime così su Spalletti

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua consueta rubrica 'Il Graffio' sull'edizione online del quotidiano si esprime così su Luciano Spalletti: "Non solo il Napoli, Spalletti ha cambiato anche se stesso. Non era facile, del suo accento toscano, di vanità e allegorie aveva fatto un repertorio. Uno stile. Un giorno De Laurentiis gli consigliò di capire la città. Non si sa se vi è riuscito. Di certo oggi Napoli capisce che può essere davvero lui l’allenatore del grande ciclo, non solo in Italia".