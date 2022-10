Corbo su Repubblica: "Il Napoli non copi quello dei 91 punti, basta palleggi orizzontali e triangoli!"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nella sua rubrica 'Il Graffio' per l'edizione online del quotidiano

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nella sua rubrica 'Il Graffio' per l'edizione online del quotidiano: "La decima vittoria conferma una tesi. Il Napoli si annulla quando trova squadre chiuse come il Bologna nei primi 36 minuti. È cinico, essenziale e colpisce duro se riparte in profondità, inutile giocherellare nella metà campo avversaria con triangoli stretti sugli avversari assiepati. Non gli giova copiare il bel Napoli dei 91 punti, adorabile secondo posto dietro una Juve ormai crepuscolare. Questo Napoli può guardare ancora più in alto ma rispettando se stesso, la sua vocazione, attaccare con fulminei cambi di gioco in verticale. Basta palleggi orizzontali e triangoli stretti. Sono stati il suo vanto. Oggi rischiano di essere la sua ossessione".