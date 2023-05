Corbo su Repubblica: "Napoli e Salernitana insieme in Abruzzo, rischio scontri"

La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell’Interno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell’Interno per evitare scontri fra le tifoserie di Napoli e Salernitana. Il rischio è stato segnalato alla prefettura dell’Aquila, città capoluogo di provincia di Rivisondoli. Il Napoli sarà in ritiro dal 29 luglio al 10 agosto, scrive Antonio Corbo su Repubblica, e per motivi di marketing non può cambiare le date.

Il prefetto Torraco, assente ieri in ufficio, non ha confermato l’imprevisto rischio di ordine pubblico. Né risulta che sia stato segnalato al Viminale. La presenza contemporanea delle due squadre e dei tifosi antagonisti richiederebbe uno straordinario piano di ordine pubblico. La soluzione sarebbe stata invece trovata. Dovrà essere solo comunicata al presidente della Salernitana. L’invito a lasciare Rivisondoli non il 5 agosto, ma il 27 luglio, due giorni prima che arrivi il Napoli. Un problema anche per l’Hotel Europa di Rivisondoli. Per ospitare la Salernitana ha rifatto la hall e portato da 33 a 44 le sue stanze