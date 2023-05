Corbo su Repubblica: "Spalletti-ADL, che storia è questa? Che ipocrita farsa!"

Si esprime così Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica circa la separazione in corso tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti

>"Dite al pubblico di Napoli che non è vero, che è un brutto sogno, questa ipocrita farsa che coinvolge i due protagonisti". Si esprime così Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica circa la separazione in corso tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti: "Che storia è questa? Ancora ieri giri di parole e allegorie di Spalletti, ancora ieri l’impenetrabile, tattico silenzio del presidente. Ascolti uno e pensi: perché un allenatore bravissimo si fa ricordare per sbalzi d’umore e i misteri di una fuga. Non ascolti l’altro e pensi: si accorge che questo inspiegato distacco è un danno di immagine per il Napoli più forte dei suoi 18 anni di presidenza? Dite ai tifosi che non è vero niente"