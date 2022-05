Corbo su Repubblica: "Spalletti ribalta la domanda su Mertens, ma dove legge di Totti e Icardi?"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' sul quotidiano ha qualche critica per Luciano Spalletti

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' sul quotidiano ha qualche critica per Luciano Spalletti: "Un allenatore maturo, un uomo di 62 anni e discreta cultura, dovrebbe capire i guasti. Perché tanti incidenti muscolari, cali di forma, oltre che Covid. Perché Mertens esplode solo ora se gli si raccomanda da mesi di farlo giocare come partner di Osimhen, piuttosto che nei minuti finali. Spalletti non dà queste risposte. Ma ribalta le osservazioni puntando sui suoi screzi con Totti e Icardi. Dove li legge? Scorie del passato che gli ritornano forse in mente; Napoli le ignora. Napoli spera il 6-1 sia l’inizio di un nuovo volo. Spalletti guardi in alto, è un sabato di sole, cielo azzurro come le maglie tornate grigie da Empoli".