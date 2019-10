Corbo su Repubblica: "Ghoulam non c'è, Ancelotti si sbrighi a chiedere un terzino per gennaio!"

Contro il Salisburgo il Napoli non avrà a disposizione nessuno dei due terzini sinistri, Mario Rui e Ghoulam. Antonio Corbo, prima che i convocati fossero resi noti oggi, ha scritto di questa situazione sul quotidiano La Repubblica: “Se Ancelotti ha provato a sinistra prima Hysaj e poi Di Lorenzo, è evidente: Ghoulam non c’è. Chissà se Ancelotti abbia già chiesto un mancino in difesa per gennaio, se non l’ha fatto si sbrighi. I tifosi amano solo chi vince. Vedi Conte. Chi difende gli interessi societari è un pollo che finisce allo spiedo”.