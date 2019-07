Corbo su Repubblica: "Raiola non sa come giustificare le mancate offerte e ha messo in disagio Insigne"

Nel suo editoriale Il Graffio per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo aggiorna la situazione relativa al futuro di Lorenzo Insigne: "Mino Raiola, l’uragano che sconvolge qualsiasi società al suo apparire, non sa come giustificare le mancate offerte per Lorenzo Insigne. Si assicurò la procura del vecchio monello di Frattamaggiore subito dopo il rinnovo del suo contratto con il Napoli. Ha fatto sognare sterline e gloria nella Premier. Non era difficile eccitare la fantasia di Insigne. Ma ora Raiola non gli dà più notizie, mettendolo a disagio. Ha trovato il tempo solo per chiudere da Montecerlo lo scambio Manolas/Diawara, con sedici milioni alla Roma. Insigne rimarrà al Napoli, suo magrado".