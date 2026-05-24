Corbo torna sugli infortuni: "Nessuno ha capito il motivo! Una misteriosa epidemia?"

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Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel suo fondo per l'edizione odierna del quotidiano

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel suo fondo per l'edizione odierna del quotidiano: "Che il Napoli fosse la squadra in potenza più forte c'è una prova logica. Con la bravura di Conte irriducibile ha superato un numero apocalittico di infortuni muscolari. È stato possibile alternare 28 giocatori di livello, da McTominay 3611 minuti a Lukaku 64, I preziosi De Bruyne, Anguissa, Rrahmani e Lobotka indisponibili chi per oltre 10, chi per circa 30 gare ciascuno. Nessuno sa o ha capito perché. Una misteriosa epidemia? Ora non conta più saperlo. De Laurentiis è risalito in plancia, Conte è candidato alla Nazionale.

Si sono riciclati. Hanno vinto, cancellano un anno di contratto, si lasciano senza penali né livori. Da persone perbene. Fosse solo per questo, andiamo stasera ad applaudirli. Auguri a Conte, un altro azzurro lo aspetta. Uno al presidente. Per il compleanno, ma anche nella speranza che con l'aiuto di Manna ritrovi coraggio e intuito per inventare un secondo Sarri. Non vorrà proporre una noiosa normalita, vero?".