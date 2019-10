CorMezz - Ancelotti abbraccia i Nazionali: oggi ne rientrano quattro, l'ultimo sarà Lozano

Quando rientrano i Nazionali? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Zielinski, Milik con Elmas e Mertens torneranno oggi al lavoro a Castel Volturno, Koulibaly è già rientrato ieri come da programma, l’ultimo sarà Lozano che tornerà ad allenarsi venerdì con i suoi compagni. Mario Rui sta smaltendo l’infortunio in Nazionale, ieri è andato in panchina contro l’Ucraina, dovrebbe essere a disposizione per la gara contro il Verona".