CorMezz - Ghoulam ancora out, giusto porsi qualche domanda: c'è una sensazione

Faouzi Ghoulam salta il Salisburgo. Non è stato neppure convocato. Si è aperto un vero e proprio caso. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "Se l’algerino non scende in campo con la sua Nazionale da due anni e non gioca neanche quando Mario Rui non è in condizione e dopo tre giorni è escluso dai convocati per la trasferta di Salisburgo, è legittimo porsi qualche domanda sulla sua condizione atletica. La sensazione è che Ghoulam non riesca a ritrovare la rapidità, la brillantezza e la sicurezza nei propri mezzi, qualità che l’avevano reso uno dei migliori esterni fino al tunnel degli infortuni".