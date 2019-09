CorMezz - I dubbi di Ancelotti: quattro ballottaggi da sciogliere in vista della Samp

Quattro dubbi di formazione per Carlo Ancelotti in vista della sfida contro la Sampdoria. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il tecnico del Napoli sta ancora valutando la miglior formazione da opporre ai blucerchiati. Ecco i possibili ballottaggi: Maksimovic insidia Manolas, Ghoulam è in vantaggio su Mario Rui, Elmas dovrebbe far rifiatare Allan, Younes dovrebbe essere preferito a Lozano