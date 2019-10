CorMezz - Il Napoli ha proposto 4mln fino al 2022 a Mertens: il belga non ha ancora deciso

Ultime sul rinnovo di contratto di Dries Mertens sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli nelle scorse settimane gli ha proposto un biennale a 4 milioni a stagione, quindi, un prolungamento fino al 2022. Dries non ha ancora rivelato la sua decisione ma dal ritiro della Nazionale belga ha lanciato messaggi più distensivi rispetto alla frase sibillina nel post-partita di Genk quando disse: "Non so nulla, vedremo più avanti".