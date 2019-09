CorMezz - Llorente potrebbe abitare a Posillipo: è già rimasto incantato dalla bellezza di Napoli

Fernando Llorente abiterà con molta probabilità nella zona di Posillipo, oggi svolgerà il primo allenamento a Castel Volturno, col Napoli ha firmato un contratto biennale. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sintetizzano il suo primo approccio con la nuova realtà: domenica era in una suite al'Hotel Vesuvio ma non è mai uscito dall'albergo per evitare sollecitazioni dei tifosi prima della firma. Ma lo spagnolo è rimasto incantato dalla bellezza notturna del lungomare e poi ieri è andato alla ricerca di una casa.