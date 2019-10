CorMezz - Luperto titolare anche con la Spal: per la prima volta disputerà due gare dal 1'

La nuova assenza di Manolas, out per la Spal, lascia un vuoto da colmare in difesa. Chi al fianco di Koulibaly? Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dovrebbe toccare di nuovo a Luperto. Il quotidiano scrive: "Maksimovic ha recuperato dall’elongazione al bicipite femorale destro, ieri ha lavorato parzialmente in gruppo ma ha bisogno di seguire il programma personalizzato per raggiungere buoni livelli di condizione atletica, Hysaj avrà invece bisogno dei tempi tecnici di consolidamento della frattura parcellare allo sterno per rientrare prima pienamente in gruppo e poi in campo. Serviranno più di dieci giorni".