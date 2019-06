CorMezz - Manolas-Napoli, affare si può chiudere in settimana: Diawara giocatore chiave

Diawara è la chiave per arrivare a Kostas Manolas, affare che il Napoli potrebbe definire nel corso di questa settimana. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che poi aggiunge: "Non c’è intesa sulla valutazione, all’esordio in Coppa d’Africa in Guinea-Madagascar Diawara si è messo in mostra con un assist, chissà che De Laurentiis non lo colga per ribadire le proprie richieste alla Roma". Manolas, intanto, ha raggiunto da tempo l'accordo col Napoli e non vede l'ora di trasferirsi in azzurro.