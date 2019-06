CorMezz - Novità staff medico: De Nicola in uscita, una promozione dalla Primavera e un nuovo preparatore

Carlo Ancelotti dal Canada segue anche il mercato interno di staff medico e tecnico: dalla Primavera arriva il dottore Gennaro De Luca (De Nicola è in uscita). E sempre dal settore un nuovo preparatore atletico: è Francesco Cacciapuoti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Già in passato erano emerse voci sull'addio di De Nicola che ha il contratto in scadenza il 30 giugno ed ora arrivano nuove indiscrezioni sullo staff medico che va dunque completandosi.

Noi di Tuttonapoli.net nei giorni scorsi vi abbiamo svelato il motivo del mancato rinnovo di contratto con De Nicola (qui i dettagli) specificando che Ancelotti vorrebbe un medico sociale più presente, vicino alla squadra, pronto a suggerire la strada migliore in infermeria in ogni momento.La scelta di De Nicola di dedicarsi ad un centro sperimentale, proprio a partire da quest'anno, va controcorrente rispetto alle volontà del suo club.