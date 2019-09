CorMezz - Senza James, Ancelotti può abbandonare il nuovo modulo e tornare al 4-4-2

Il Napoli ha inseguito a lungo James Rodriguez ma alla fine ha scelto di abbandonare la pista colombiana dato che il Real Madrid non ha aperto alla cessione in prestito ma solo a titolo definitivo. Per questo motivo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, Ancelotti sarà orientato ad abbandonare il suo iniziale credo, il 4-2-3-1, per tornare al classico 4-4-2 intravisto anche nel secondo tempo contro la Juventus. Un modulo collaudato in cui tutti si troverebbero a proprio agio. Nel nuovo schieramento mancava il trequartista, era stato provato Fabian ma con scarsi risultati. Dal mercato il "consiglio" di tornare al passato.