CorMezz - Si avvicina il rinnovo di Maksimovic: spunta un incontro col suo agente a Napoli, i dettagli

La negoziazione per il rinnovo del contratto di Nikola Maksimovic è stata tortuosa, ora il Napoli - dopo aver rifiutato diverse proposte dall'estero - sta insistendo per il rinnovo del contratto che scade nel 2021. Dopo una fase conflittuale, è tornato il sereno: secondo il Corriere del Mezzogiorno, qualche settimana fa c’è stato anche un incontro a Napoli tra Giuntoli e Ramadani e il rinnovo del contratto adesso è in via di definizione, le parti sono molto vicine all’accordo, l’ingaggio dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro con i bonus.