CorMezz su Fabian: "Nell'albero di Natale di Ancelotti potrà ricoprire tutti i ruoli"

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola parla di Fabian Ruiz e della sua crescita esponenziale da quando è al Napoli: "Quaranta partite, sette gol e quattro assist nella sua prima stagione italiana, una crescita esponenziale che lo ha reso praticamente titolare, qualche volta dirottato sulla sinistra per necessità. Nel modulo classico di Carlo Ancelotti, con l’albero di Natale di milanista memoria che dovrebbe tornare in auge, Fabian Ruiz può occupare tutti i ruoli, dal regista alla mezz’ala di sinistra, passando sulla linea dei trequartisti".