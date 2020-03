Coronavirus, la Serie A prova a quantificare i danni: perdite da 600 mln

Il danno economico, anche nel mondo del calcio, sarà grande, data l'emergenza Coronavirus e per fronteggiarlo la Lega Serie A, in sinergia con la FIGC, chiederà al Governo un aiuto per attutirlo. I danni procurati sono stimati al momento in circa 600 milioni di euro: 450 di diritti tv e 150 di botteghiino e altro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'obiettivo è quello di presentare una richiesta dettagliata all'Esecutivo, con le società che potrebbero chiedere anche un sacrificio economico all'AIC, attraverso una riduzione dei salari dei giocatori, anche se la procedura non è facile da attuare.