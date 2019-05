"Corre e contrasta!", Zielinski premiato dai quotidiani: "Tuttocampista importante"

"Corre e contrasta, in una mediana a due che ha avuto diversi momenti di sbandamento. E colpisce anche un palo". Scrive così La Gazzetta dello Sport nella pagella di Piotr Zielinski, valutato con un 6,5 per la buona prestazione nella sconfitta di Bologna. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Ha qualità, dinamismo, è un tuttocampista importante, non segue Dzemaili sul gol del 2-0. Nel finale colpisce un palo". E' il migliore in campo tra gli azzurri, anche se invece dal Corriere della Sera e Repubblica arriva soltanto una sufficienza.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

La Repubblica: 6