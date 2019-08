Corriere della Sera - Icardi, una settimana di tempo alla Juventus e poi ascolterà Napoli e Roma

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. La punta ha capito che deve lasciare l'Inter ma vorrebbe farlo da giocatore reintegrato e non ai margini. La sua prima scelta resta la Juventus, ora però bloccata dal futuro di Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain al momento ancora in bianconero. Icardi ha dato tempo alla Juventus una settimana, poi valuterà le proposte di Napoli e Roma: Ancelotti gli ha inviato un sms e anche ieri De Laurentiis ha parlato con Wanda Nara. Sarà ferragosto di fuoco, con la Roma che prepara un'offerta formale che contenga anche il nome di Edin Dzeko.